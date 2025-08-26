قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كمال درويش: التوأم صفقة القرن.. مين زيزو اللي يتقارن بحسام وإبراهيم؟
السودان.. تسجيل 217 إصابة جديدة و9 وفيات بوباء الكوليرا
27 يوما ونودع الصيف.. هل تنتهي موجات الحرارة؟
بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل
بعد التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. اعرف عقوبتها القانونية
نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة
هدفنا مركز متقدم.. أول تعليق من وليد دعبس بعد فوز مودرن سبورت على بيراميدز
المندوه: الزمالك يواجه أزمة كبرى حال عدم استعادة أرض أكتوبر.. ولم نرتكب أي مخالفات
كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير
إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام بيراميدز
إدارة بيراميدز تدرس إقالة يورشيتش.. وكولر المرشح الأبرز
الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية.. رابطة تجار السيارات: انخفاضات حتى 25% وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس | أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


غرفة صناعة الدواء: مصر تمتلك كوادر صيدلانية وعاملين في قطاع الدواء بخبرات متراكمة
أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن مصر تمتلك كوادر صيدلانية وعاملين في قطاع الدواء بخبرات متراكمة، لافتًا إلى أن دول الخليج العربي تستعين بشكل متزايد بهذه الخبرات في إطار نهضتها الصناعية. وقال: "هذا ليس أمرًا سلبيًا، فنحن ندعم أشقاءنا ونصدر لهم أيدٍ عاملة ماهرة".


إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
خرجت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن صمتها للرد على تصريحات منسوبة إليها مؤخرًا حول مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم، مؤكدة أن ما يتم تداوله "افتراءات لا أساس لها من الصحة".


فراغات ضخمة.. زاهي حواس: ما زالت غرفة دفن الملك خوفو بالهرم موجودة

أكد عالم الأثار زاهي حواس، أن الملك خوفو كتب كتاب مقدس لكن لا يعلم أحد حتى الآن مكان تواجد هذا الكتاب .


محمد الباز: هجوم الإخوان على سفارتنا في الخارج يخدم إسرائيل
قال الإعلامي محمد الباز، أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ الأزل ويداها ملوثه بالدماء، موضحا أن أمرها انكشف امام الكثير عقب الأحداث الأخيرة.


رابطة تجار السيارات: انخفاضات حتى 25%.. وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس
أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا يوجد أوفر برايس في سوق السيارات حاليا واختفت ظاهرة المستهلك التاجر .


أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
قال الإعلامي أحمد موسي، ان الإخوان الخونة الموجودين في الخارج تركوا الدول التي تساند إسرائيل و يهاجمون سفارات مصر في الخارج هل هذا طبيعي هل هذا منطقي.


آخرها القبض على أوتاكا.. تامر أمين على جهود الداخلية: السوشيال ميديا بتنضف
علق الإعلامي تامر امين، على إلقاء قوات الأمن القبض على أوتاكا صانع المحتوى بسبب غسيل 12 مليون جنيه.


أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك بعد بيان الإسكان بشأن أزمة الأرض
علق الإعلامي أحمد موسى، على البيان الأخير الصادر عن وزارة الإسكان بخصوص أرض نادي الزمالك في منطقة حدائق أكتوبر، مؤكدًا أن البيان قصير لكنه يحمل في طياته أبعادًا خطيرة جدًا، قائلًا: كل كلمة في البيان لها دلالة معينة، ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار.

