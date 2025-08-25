رابطة تجار السيارات: انخفاضات حتى 25%.. وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس

أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا يوجد أوفر برايس في سوق السيارات حاليا واختفت ظاهرة المستهلك التاجر .

وقال أسامة أبو المجد في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك تراجع في أسعار السيارات في الأسواق بمصر ".

وتابع أسامة أبو المجد:"هناك سياسة العرض والطلب بسوق السيارات وإذا ازداد الطلب يرتفع سعر السيارات ".

واكمل أسامة أبو المجد :" سعداء بانخفاض أسعار السيارات في مصر ومن مصلحة التاجر انخفاض أسعار السيارات ومن أسباب انخفاض الأسعار العمل على توطين صناعة السيارات في مصر ".



ولفت أسامة أبو المجد :" مصر تشهد ملحمة حقيقية في توطين صناعة السيارات "، مضيفا:" هناك تغيير في خريطة سوق بيع السيارات وأسعار السيارات انخفضت من 20 لـ 25 % في السيارات الزيرو ".