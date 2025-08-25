قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
دوري التنس.. فريق ناشئي الأهلي يهزم هليوبوليس 6-3
صحة النواب: حل أزمة الولادة القيصرية يبدأ بدعم الطبيعية بمستشفيات الحكومة
بنت صغيرة غلطت واعتذرت.. أول رد من إلهام شاهين عن خلافها مع منة عرفة.. فيديو
كلماته أقوى من الرصاص.. تعليق أحمد موسى عن مقال وزير الخارجية بشأن غزة
بعد بيان الإسكان الأخير.. أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم

إلهام شاهين
إلهام شاهين
عبد الخالق صلاح

خرجت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن صمتها للرد على تصريحات منسوبة إليها مؤخرًا حول مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم، مؤكدة أن ما يتم تداوله "افتراءات لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت إلهام شاهين خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة:"دي تفاهة وهيافة من الناس اللي بتكتب والناس اللي بتصدق (الإثنين)؛ لإن اللي بيكتب، لأ نزل الفيديو، لو أنت فعلًا محترم وعندك مصداقية، وأنا الكلام ده لو قلته هكون قلته في جهة ما يعني مسجل".

وأضافت إلهام شاهين، قائلة: "أنا بستغرب، طب ده شخص عايز أي نوع من الإستفزاز عشان يحصل هجوم، أو مش لاقيين لي حاجة حقيقية يهاجموني عليها فيفتروا إن إلهام شاهين قالت.. وتكون حاجة مستفزة عشان يخلوا فيه هجوم.. طيب، أنا بقى مش هقول على دول، لإن دول أنا عارفة لجان أو مواقع من جهة ما ضدي".

وأعربت إلهام شاهين عن دهشتها، قائلة: "بس اللي بيعلق أنت مصدقهم ليه؟، هل أنت شفتني بقول الكلام ده؟ هل سمعتني بقول الكلام ده؟ فالحقيقة كلام تافه، إيه عايزة تدرس في كتب المدارس دي؟ يعني ما يقولهاش إلا حد مجنون، وأنا أعتقد إن أنا من الذكاء ومن العقل إني مش ممكن أقول حاجة زي كده يعني".

وأكدت إلهام شاهين على أن ما يتم ترويجه لا يخرج عن كونه محاولات من "جهات بعينها" لإثارة الجدل وخلق حالة من الهجوم عليها دون مبرر، مشددة على أن جمهورها يعرف تمامًا حقيقتها ولن ينجرف وراء مثل هذه الشائعات.

نهال طايل مناهج التعليم إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار العلمين

أسعار الدواجن

هبوط أسعار الدواجن والبانيه بعد انخفاض الأعلاف

رسامة شمامسة جدد

في إطار التعمير الرعوي.. رسامة 440 شماسًا لقرى إيبارشية سوهاج

بالصور

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد