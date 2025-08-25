قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بنت صغيرة غلطت واعتذرت.. أول رد من إلهام شاهين عن خلافها مع منة عرفة.. فيديو

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
كريم محمد

أكدت الفنانة إلهام شاهين، على أنها لا تنشغل بالخلافات أو المواقف الصغيرة، مشيرة إلى أنها اعتادت التسامح والتجاوز عن الأخطاء البسيطة، خصوصًا إذا صدرت من جيل أصغر يحتاج إلى الاحتواء.


وعلقت الفنانة إلهام شاهين على موقفها مع الفنانة الشابة منة عرفة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "هي بنوتة صغيرة، وطفلة غلطت واعترفت بخطأها واعتذرت، وخلاص الموضوع انتهى، ومش شايفة إننا لازم نفضل نفتح ملفات قديمة.. فخلاص إحنا مش قاعدين نحارب في بعض"، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات قانونية فقط في حال تعرضها لاعتداء أو موقف يستدعي الدفاع عن حقها بشكل رسمي.

أصدقاء عمرها من الوسط الفني

وعن علاقاتها القوية مع أصدقاء عمرها من الوسط الفني وخارجه، قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تعتبر تلك الصداقات بمثابة "العائلة الحقيقية"، قائلة: "إحنا أسرة واحدة، مع بعض في السراء والضراء، في الحزن والمرض، وفي كل المناسبات السعيدة. بحبهم جدًا جدًا، ويا رب يديم المحبة والعِشرة الحلوة اللي بينا، هما سند حقيقي في حياتي، وإحنا دايمًا جنب بعض كالأخوات وأكثر"، مؤكدة أن تلك الروابط الإنسانية هي سر استمرارية علاقتها القوية بهم على مر السنين.

وتطرقت إلهام شاهين، للحديث عن رسالتها للفنان المغربي سعد لمجرد، واصفة إياه بالفنان الجميل، قائلة: "لما جه مصر أول مرة كان قلقان وخايف من رد فعل الجمهور، لكن حفله كان ناجح جدًا وحقق صدى رائع. وهو كان حابب يقرب من الفنانين المصريين ويتعرف عليهم، وظهر منه كل الود، الحقيقة إحنا كفنانين عرب إخوات وأشقاء، ومصر طول عمرها أم الفنانين وبتحتضن كل الموهوبين من مختلف الجنسيات"، مشددة على أن روح الأخوة بين الفنانين العرب قيمة لا غنى عنها.

واختتمت الفنانة حديثها برسالة شكر وامتنان لأصدقائها ومحبيها، قائلة: "أنا بقولهم ربنا يخليكوا ليا ونفضل دايمًا إخوات وسند لبعض في كل الظروف، ويارب يفضل الحب ده قائم بينا العمر كله".


 

إلهام شاهين منة عرفة الفنانة إلهام شاهين صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

عمرو هندي، عضو مجلس النواب

برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ تجسيد للولاء والانتماء الوطني

مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: المصريون بالخارج خط دفاع أول في مواجهة قوى الشر وحملات الإخوان اليائسة

حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ

برلمانية: إعلان المجاعة في غزة جريمة ضد الإنسانية.. وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة

بالصور

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

البنزين
البنزين
البنزين

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

المزيد