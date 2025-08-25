إلهام شاهين عن خلافها مع منة عرفة: بنت صغيرة غلطت واعتذرت.. فيديو

أكدت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، على أنها لا تنشغل بالخلافات أو المواقف الصغيرة، مشيرة إلى أنها اعتادت التسامح والتجاوز عن الأخطاء البسيطة، خصوصًا إذا صدرت من جيل أصغر يحتاج إلى الاحتواء.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على موقفها مع الفنانة الشابة منة عرفة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "هي بنوتة صغيرة، وطفلة غلطت واعترفت بخطأها واعتذرت، وخلاص الموضوع انتهى، ومش شايفة إننا لازم نفضل نفتح ملفات قديمة.. فخلاص إحنا مش قاعدين نحارب في بعض"، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات قانونية فقط في حال تعرضها لاعتداء أو موقف يستدعي الدفاع عن حقها بشكل رسمي.

وعن علاقاتها القوية مع أصدقاء عمرها من الوسط الفني وخارجه، قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تعتبر تلك الصداقات بمثابة "العائلة الحقيقية"، قائلة: "إحنا أسرة واحدة، مع بعض في السراء والضراء، في الحزن والمرض، وفي كل المناسبات السعيدة. بحبهم جدًا جدًا، ويا رب يديم المحبة والعِشرة الحلوة اللي بينا، هما سند حقيقي في حياتي، وإحنا دايمًا جنب بعض كالأخوات وأكثر"، مؤكدة أن تلك الروابط الإنسانية هي سر استمرارية علاقتها القوية بهم على مر السنين.

وتطرقت إلهام شاهين، للحديث عن رسالتها للفنان المغربي سعد لمجرد، واصفة إياه بالفنان الجميل، قائلة: "لما جه مصر أول مرة كان قلقان وخايف من رد فعل الجمهور، لكن حفله كان ناجح جدًا وحقق صدى رائع. وهو كان حابب يقرب من الفنانين المصريين ويتعرف عليهم، وظهر منه كل الود، الحقيقة إحنا كفنانين عرب إخوات وأشقاء، ومصر طول عمرها أم الفنانين وبتحتضن كل الموهوبين من مختلف الجنسيات"، مشددة على أن روح الأخوة بين الفنانين العرب قيمة لا غنى عنها.

واختتمت الفنانة حديثها برسالة شكر وامتنان لأصدقائها ومحبيها، قائلة: "أنا بقولهم ربنا يخليكوا ليا ونفضل دايمًا إخوات وسند لبعض في كل الظروف، ويارب يفضل الحب ده قائم بينا العمر كله".