الشائعات تلاحقني.. إلهام شاهين تكشف عن حقيقة تصريحاتها بشأن تدريس سيرتها في المدارس

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن التصريح المنسوب إليها بشأن تدريس سيرتها الذاتية في المدارس عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أنها لم تقل هذا الكلام على الإطلاق.

هجوم على مروجي الشائعات

وقالت "شاهين"، أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "اللي كاتب ده تافه.. واللي بيصدق الكلام ده مجنون". مضيفة أنها تقوم بنفسها بالرد على التعليقات الإيجابية والسلبية التي توجه إليها، مشيرة إلى أنها ردت من قبل على أحد المتابعين الذي كتب لها: "أتمنى تموتي"، فردت قائلة: "كلنا هنموت".

استهداف من لجان إلكترونية

وأشارت إلى أنها تتعرض كثيرًا لمثل هذه الشائعات من لجان موجهة ضدها، هدفها تشويه صورتها، مؤكدة أنها لا تتابع ما يُدار على شبكات التواصل الاجتماعي، وأنها تتابع صفحتها الرسمية فقط.

أزمة منة عرفة وسعد لمجرد

وأوضحت الفنانة، فيما يتعلق بأزمتها مع منة عرفة، أنها تغافلت عن الموقف لصغر سنها، خصوصًا بعدما اعترفت منة بخطئها واعتذرت، مؤكدة أنها سامحتها،مضيفة أنها تكن كل التقدير والاحترام لأصدقائها الفنانين، مشددة على علاقتها الجيدة بالمطرب سعد لمجرد، حيث أرسلت له تهنئة على حفله الأخير.