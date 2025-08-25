إلهام شاهين توجه رسالة لسعد لمجرد بعد حفله في الساحل الشمالي

رحبت الفنانة إلهام شاهين بالفنان المغربي سعد لمجرد، بعد حفله الأخيرة ضمن حفلات الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام شاهين صور جمعتها مع لمجرد عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”؛ معلقة: "سعد لمجرد المطرب المغربى الرائع.. نورت مصر والساحل الشمالي.. وسعدنا بوجودك معنا.. مصر والمغرب أصدقاء دائما".

ليرد عليها سعد لمجرد عبر تعليقات منشورها؛ قائلًا: “وأنا تشرفت جدا بمعرفتك سيدتي الهام”.

حفل سعد لمجرد في الساحل

المطرب المغربي سعد لمجرد أحيا حفلًا كبيرًا ضمن حفلات الصيف في الساحل الشمالي، يوم الجمعة الماضية، إذ شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الأعمار والجنسيات.

بدأ “لمجرد” الحفل بتحية خاصة من المغرب إلى أهل مصر، معبرًا عن حبه وامتنانه الكبير لجمهوره المصري الذي يعتبره جزءًا أساسيًا من نجاحه وتاريخه الفني، كما وجه الشكر للمنتج تامر عبدالمنعم على دعمه المستمر الذي كان له دور بارز في نجاح هذا الحفل الضخم.

وقدم لمجرد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور، إذ قدم أداء رائعا لأغنية «معلم» التي دائمًا ما تشعل حماس الحضور وتملأ المكان بالحيوية، كذلك فاجأ سعد الجمهور بأداء لأغنية “إلا وأنا معاك» للمطرب اللبناني فضل شاكر، وقدم أيضًا أغانيه الناجحة مثل “إنساي” و”قد الكلام" وغيرها من الأغاني.