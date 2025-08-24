على البحر| إلهام شاهين تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. صور

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال إستمتاعها بالأجازة الصيفية على إحدى الشواطئ.

فستان إلهام شاهين في أحدث ظهور

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة تتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة ونصف كم، اتسم باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.



وتزينت إلهام شاهين ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها المنسدلة، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل مما كشف عن جمالها.



