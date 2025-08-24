مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

الأحد 24/أغسطس/2025 - 02:30 م 8/24/2025 2:30:00 PM

نشرت الفنانة مايان السيد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خلال تواجدها فى الساحل الشمالى.

وتالقت مايان السيد، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الاوف وايت بالقماش الكتان.

وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مايان السيد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مايان السيد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.