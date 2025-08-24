مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة مى سليم عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة مى سليم..

وتألقت مى سليم بإطلالة ملفتة و جريئة مرتدية فستانا باللون الذهبى مكشوف البطن و الجوانب وهو ما كشف عن قوامها الممشوق.



وتتميز مى سليم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق .







وتعتمد مى سليم ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.