ربنا يديم أجمل صداقة..إلهام شاهين تعلق على صورتها مع ليلى علوي وهالة صدقي

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع إنستجرام، مع الفنانتين ليلى علوي وهالة صدقي من أمام البحر.

وعلقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: “يا دنيا ياغرامي، ربنا يديم أجمل صداقة، بحبكم وبحب الفيلم دة جدًا، لانه كان حقيقي وصادق جدًا”.

وخاضت الهام شاهين الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.