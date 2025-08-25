فراغات ضخمة.. زاهي حواس: ما زالت غرفة دفن الملك خوفو بالهرم موجودة

أكد عالم الأثار زاهي حواس، أن الملك خوفو كتب كتاب مقدس لكن لا يعلم أحد حتى الآن مكان تواجد هذا الكتاب .



وقال زاهي حواس في حواره في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" ما تم اكتشافه في الهرم الاكبر من فراغات تظهر انه لازالت حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو متواجدة ".



وتابع زاهي حواس :" الملك خوفو خبى حجرة الدفن في الهرم خوفو وكل الغرف المكتشفة وهمية لتضليل اللصوص".



وأكمل زاهي حواس :" تم اكتشاف فراغات ضخمة فوق البهو العظيم بهرم خوفو طوله حوالي مقدار سيارتين نقل وهناك ممر خلف المدخل الأصلي ".



ولفت زاهي حواس :" إحنا بنحاول ندخل للفراغات دي ونظهر للعالم بأكمله ماذا يتواجد داخل هذه الفراغات ".

