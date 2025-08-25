بنى عاصمة لحبيبته.. زاهي حواس يكشف مفاجأة عن الملك خوفو

أكد عالم الأثار زاهي حواس، أنه كتب عن الملك خوفو كتب ومقالات كثيرة، مضيفا:" كتبت رواية عن الملك خوفو وكل الأشخاص اللي ذكرتهم في الرواية ناس حقيقيين متواجدين في التاريخ ".

وقال زاهي حواس في حواره في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" قلت اعمل دراما حقيقية في روايتي عن حياة الملك خوفو ".



وتابع زاهي حواس :" تحدث عن طريقة اكل وشرب المصريين القدماء وكيف يمارسون حياتهم اليومية ".



وأكمل زاهي حواس :" خوفو كان ملك عظيم وكان قريب من الناس وجعلته يلبس ملابس عاديه عندما كان يتخفى ويعيش وسط الناس ".

ولفت زاهي حواس :" الملك خوفو كان بيحب فتاة فلاحة ومن عشقه لها بنى عاصمة جديدة وسماها عنخ خوفو".