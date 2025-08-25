رئيس نادي كاتانيا الإيطالي يستقبل زاهي حواس ويهديه قميص الفريق موقعا باسمه

استقبل نادي كاتانيا لكرة القدم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أحد أبرز علماء الآثار والمصريات على مستوى العالم، والذي يُعرف بشغفه الكبير بكرة القدم وتشجيعه لنادي الأهلي المصري.

كان في استقباله رئيس النادي روزاريو بيليغرا، ونائب الرئيس فينتشنزو غريلا، والمدير الرياضي إيفانو باستوري، والمدير الفني دومينيكو توسكاني، حيث رافقوه خلال لقائه مع لاعبي الفريق وعبروا عن سعادتهم بزيارته.

وخلال الزيارة أبدى لاعبو كاتانيا معرفتهم بنادي الأهلي المصري وتاريخه الكبير، وأشاروا إلى متابعتهم للنجم العالمي محمد صلاح، مؤكدين تقديرهم لكرة القدم المصرية وأبرز رموزها.

قدم لاعبو الفريق للدكتور زاهي حواس قميص النادي يحمل اسمه، في لفتة تعكس تقديرهم لشخصه واعتزازهم بزيارته.