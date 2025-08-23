مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة “التنقيب عن الآثار بين المفهوم التقليدي و الحديث"

في إطار دورها في نشر الوعي الأثري والثقافي بين مختلف فئات المجتمع، تعلن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم محاضرة بعنوان:

“التنقيب عن الآثار بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث”

والتي يلقيها السيد الطلحاوي، مدير عام آثار الدقهلية ودمياط، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٥ أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمقر قصر الأمير طاز.

زاهي حواس

تتناول المحاضرة تطور مفهوم التنقيب الأثري من أساليبه التقليدية إلى المناهج العلمية الحديثة، وأثر ذلك في الحفاظ على التراث المصري وصونه للأجيال القادمة.

• تاريخ التنقيب عن الآثار

• كيف ساهمت الأساليب الحديثة في الكشف عن كنوز الحضارة، وما واجهته من تحديات.

• التحول الكبير الذي أحدثته المناهج العلمية والتقنيات الحديثة مثل تقنيات المسح الجيوفيزيائي، والرادار، والتصوير ثلاثي الأبعاد.

• دور الباحثين والمتخصصين في الحفاظ على المواقع الأثرية وحمايتها من العبث أو السرقة.

وتؤكد مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تثقيف الجمهور وتعزيز الانتماء للتراث المصري العريق، مع فتح المجال للنقاش والحوار مع المتخصصين.