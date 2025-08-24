زاهي حواس يشارك في بروفات «أوبرا عايدة» ويوقّع روايته في إيطاليا

شارك عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس في حضور بروفات أوبرا “عايدة” التي ستُعرض اليوم، الأحد، في مدينة ترمونا الإيطالية، حيث حرص أعضاء الأوركسترا والمغنون على التقاط الصور التذكارية معه خلال التدريبات.

زاهى حواس

وواصل حواس جولته الثقافية في إيطاليا بتوقيع روايته “الملك خوفو وذات العيون الذهبية” في مدينة سيركوزا، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

وقد تحدث خلال اللقاء عن عشقه للملك خوفو وأجاب عن أسئلة الحاضرين، فيما شهدت الأمسية إقبالًا لافتًا أدى إلى نفاد جميع نسخ الرواية المعروضة.

وأدلى "حواس" بحديث مطول مع رئيس تحرير جريدة “سيسليا” عن رواية الملك خوفو وأبرز اكتشافاته الأثرية، إلى جانب الحديث عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أكبر متحف للآثار في العالم.