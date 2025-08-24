قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
لماذا سميت صلاة الظهر بهذا الاسم؟.. 3 أسباب لا يعرفها كثيرون
وجود سحب وتيارات وأمواج مرتفعة..منع المصطافين من النزول للبحر بمطروح
محافظ أسيوط: لجنة مشتركة لفحص كسارات ومخازن البلاستيك
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي مميكن
الداخلية تكشف سر البندقية المزودة بتليسكوب على السوشيال ميديا
الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد
حملات تفتيشية مكثفة لفروع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظات
لقاء افتراضي يعيد شقيقتين صينيتين بعد عقود من الفراق.. تفاصيل
مرصد الأزهر: منع المسلمين من إقامة الشعائر في خوميا الإسبانية يتنافى مع الديمقراطية
ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لانتحال صفة موظفي كهرباء والنصب على مصنع ملابس
شوبير: الزمالك حصل على أرض أكتوبر منذ 22 عامًا دون استغلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

زاهي حواس يشارك في بروفات «أوبرا عايدة» ويوقّع روايته في إيطاليا

زاهى حواس
زاهى حواس
محمد الاسكندرانى

شارك عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس في حضور بروفات أوبرا “عايدة” التي ستُعرض اليوم، الأحد، في مدينة ترمونا الإيطالية، حيث حرص أعضاء الأوركسترا والمغنون على التقاط الصور التذكارية معه خلال التدريبات.

زاهى حواس 

وواصل حواس جولته الثقافية في إيطاليا بتوقيع روايته “الملك خوفو وذات العيون الذهبية” في مدينة سيركوزا، وذلك وسط حضور جماهيري كبير. 

وقد تحدث خلال اللقاء عن عشقه للملك خوفو وأجاب عن أسئلة الحاضرين، فيما شهدت الأمسية إقبالًا لافتًا أدى إلى نفاد جميع نسخ الرواية المعروضة.

وأدلى "حواس" بحديث مطول مع رئيس تحرير جريدة “سيسليا” عن رواية الملك خوفو وأبرز اكتشافاته الأثرية، إلى جانب الحديث عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أكبر متحف للآثار في العالم.

الدكتور زاهي حواس زاهي حواس عايدة مؤسسة زاهي حواس أوبرا عايدة

