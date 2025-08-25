محمد الباز: هجوم الإخوان على سفارتنا في الخارج يخدم إسرائيل

قال الإعلامي محمد الباز، أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ الأزل ويداها ملوثه بالدماء، موضحا أن أمرها انكشف امام الكثير عقب الأحداث الأخيرة.

وأكد الباز، خلال استضافته في برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الإرهابي محمد جمال هلال يشغل حاليا وزير المالية للجماعة الإرهابية، وهو الذارع الأيمن لمحمود حسين قائد الإخوان في تركيا، منوها أن هلال هو من يتلقى التمويل ويوزعه على أعضاء الإرهابية في الخارج.

ولفت الباز ان جماعة الإخوان الإرهابية قدمت خدمات جليلة للاحتلال الإسرائيلي في فترة حرب غزة.

ونوه الباز أن الهجوم الإخواني على السفارات المصرية في الخارج يخدم أهداف إسرائيلية.