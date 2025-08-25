أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول أرض نادي الزمالك المسحوبة

قال الإعلامي أحمد موسي، أنه يجب على نادي الزمالك أن يخرج في بيان عاجل لرد علي كل كلمة جاءت في بيان وزارة الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك المسحوبة في حدائق اكتوبر.

وأكد موسي، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن وزارة الإسكان كذبت نادي الزمالك وسبق أن حذره قبل سحب قطعة الأرض المشار إليها في البيان، مرددا: لازم الزمالك يتحرك ويتعامل مع الأمر بشفافية.. ونادي الزمالك ليس ملك لأحد ولكن ملك للجمهور.

وأشار موسى، أن الأرض منذ ما يقرب من 22 وهي في حوزة نادي الزمالك ولم يتم بناء فيها طوبة واحدة، متابعا: 22 سنة ومش قادرين يبنوا طوبة واحدة.. الأهلي له اكثر من فرع والزمالك على ما هو عليه منذ إنشائه.

واستطرد قائلا: انا خايف على الزمالك لانه نادي وطني كبير له شعبية كبيرة.. فين الإدارة الحالية والإدارات السابقة... لازم نعلن الحقيقة للجميع.