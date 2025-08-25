قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها
اسكواد حلو سابق سِنُّه.. ماذا قال خالد الغندور عن تعادل الأهلي وغزل المحلة؟
بعد التعادل مع المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز
وظائف خالية بالبنك المركزي بقطاع الأمن السيبراني 2025
لسه لكم عين ومكملين.. تعليق بدرية طلبة بعد أنباء شطبها من نقابة المهن التمثيلية
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول أرض نادي الزمالك المسحوبة
فرصة نادرة.. تعادل مخيب للأهلي أمام غزل المحلة
هل يجوز التصدق بمال الديون لفقير؟.. أمين الإفتاء: يجب إعطاؤه لصاحبه
غاب من سنين.. المستكاوي يعلق على مشهد الجماهير في لقاء الأهلي والمحلة
طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول أرض نادي الزمالك المسحوبة

عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسي، أنه يجب على نادي الزمالك أن يخرج في بيان عاجل لرد علي كل كلمة جاءت في بيان وزارة الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك المسحوبة في حدائق اكتوبر.

وأكد موسي، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن وزارة الإسكان كذبت نادي الزمالك وسبق أن حذره قبل سحب قطعة الأرض المشار إليها في البيان، مرددا: لازم الزمالك يتحرك ويتعامل مع الأمر بشفافية.. ونادي الزمالك ليس ملك لأحد ولكن ملك للجمهور.

وأشار موسى، أن الأرض منذ ما يقرب من 22 وهي في حوزة نادي الزمالك ولم يتم بناء فيها طوبة واحدة، متابعا: 22 سنة ومش قادرين يبنوا طوبة واحدة.. الأهلي له اكثر من فرع والزمالك على ما هو عليه منذ إنشائه.

واستطرد قائلا: انا خايف على الزمالك لانه نادي وطني كبير له شعبية كبيرة.. فين الإدارة الحالية والإدارات السابقة... لازم نعلن الحقيقة للجميع.

الإعلامي أحمد موسي نادي الزمالك بيان عاجل أرض نادي الزمالك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

لوليتا

إيجار شقتي بـ15 ألف جنيه.. اعترافات "لوليتا" في التحقيقات: بشتغل دعايا على تيك توك

لوليتا

اعترافات صانعة المحتوى "لوليتا" أمام النيابة: صورت فيديوهات الرقص لأني كنت عايزة أبقى ممثلة

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

