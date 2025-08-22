آخر تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن مستجدات أزمة سحب الأرض المخصصة للنادي في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن الإدارة تستعد لاتخاذ خطوات رسمية للتظلم على القرار.

وأوضح المندوه، في تصريحات لقناة “MBC مصر 2”، أن وزارة الإسكان لم تصدر حتى الآن ردًا نهائيًا بشأن مصير أرض النادي، مضيفًا أن الحديث الدائر حاليًا، يتمثل في “تقديم تظلم رسمي” غدا السبت.

وأشار إلى أن التظلم سيتم رفعه مباشرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، معربًا عن أمله في مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك في الوقت الحالي.

واختتم المندوه تصريحاته قائلًا: “الأمر بالنسبة للزمالك حياة أو موت، ونتمنى أن تنظر القيادة السياسية في هذا الملف؛ لما يمثله النادي من قيمة كبيرة وتاريخ عريق".