7 مواجهات..رابطة الأندية تجري تعديلات على مواعيد وملاعب مباريات الدوري المصري

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة عن إدخال تعديلات جديدة على بعض مباريات المرحلة الأولى من دوري Nile، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبسبب ارتباط فريق بيراميدز بمبارياته في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعديل مباريات الدوري المصري

الزمالك × فاركو: تقام المباراة في موعدها المقرر سابقًا، لكن على استاد السلام بدلًا من استاد هيئة قناة السويس.

المصري × كهرباء الإسماعيلية: نقل اللقاء ليقام يوم 30 أغسطس على استاد الجيش ببرج العرب بدلًا من استاد السويس الجديد في 31 من الشهر ذاته.

كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز: الموعد الجديد سيكون 3 ديسمبر بدلًا من 1 أكتوبر 2025.

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي: المباراة في موعدها المحدد لكن على استاد الكلية الحربية بدلًا من استاد السويس الجديد.

بتروجيت × بيراميدز: إقامة المواجهة يوم 6 ديسمبر بدلًا من 5 أكتوبر 2025.

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك: تُلعب المباراة في موعدها المحدد على استاد هيئة قناة السويس بدلًا من استاد الإسماعيلية.

المصري × الإسماعيلي: يستضيفها استاد الجيش ببرج العرب في نفس الموعد بدلًا من استاد السويس الجديد.

جاءت هذه التعديلات استجابة لتغييرات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتعلقة بمواعيد مباريات بيراميدز في البطولة القارية، مما استلزم إعادة ترتيب بعض المواجهات المحلية بما يتناسب مع الارتباطات القارية.