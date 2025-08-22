الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي

نجح فريق الجزيرة في تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بالدوري الإماراتي، بعد الفوز على مضيفه الشارقة بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

شهدت المباراة ظهور الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل في التشكيلة الأساسية للجزيرة، حيث استمر النني حتى صافرة النهاية، بينما خرج عادل في الدقيقة 80 بعد أداء مميز على الجهة الهجومية.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 66 عبر مامادو كوليبالي، بعد تسديدة قوية اصطدمت بأحد مدافعي الشارقة لتسكن شباك الحارس، مانحة الجزيرة ثلاث نقاط ثمينة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 3 نقاط، معوضًا خسارته في الجولة الافتتاحية أمام خورفكان (3-2)، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 3 نقاط بعد أن كان قد تفوق في الجولة الأولى على دبا الفجيرة (3-1).

تشكيل الجزيرة أمام الشارقة

دخل الجزيرة اللقاء بتشكيل ضم:

علي خصيف

ويليان روشا

عبد الله رمضان

مامادو كوليبالي

إبراهيم عادل

محمد النني

محمد ربيع

نبيل فقير

رافيل تاجير

فينيسيوس ميلو