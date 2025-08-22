قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نسخة استثنائية.. ترامب يكشف موعد قرعة مونديال 2026
يرتدي نقابًا.. القبض على شخص بعد بلاغات بمحاولته خطف لأطفال بالعجوزة
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة اشتراط إمام عاشور الحصول على أعلى راتب في الأهلي
بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة
الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
رياضة

الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
حمزة شعيب

نجح فريق الجزيرة في تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بالدوري الإماراتي، بعد الفوز على مضيفه الشارقة بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

 

شهدت المباراة ظهور الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل في التشكيلة الأساسية للجزيرة، حيث استمر النني حتى صافرة النهاية، بينما خرج عادل في الدقيقة 80 بعد أداء مميز على الجهة الهجومية.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 66 عبر مامادو كوليبالي، بعد تسديدة قوية اصطدمت بأحد مدافعي الشارقة لتسكن شباك الحارس، مانحة الجزيرة ثلاث نقاط ثمينة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 3 نقاط، معوضًا خسارته في الجولة الافتتاحية أمام خورفكان (3-2)، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 3 نقاط بعد أن كان قد تفوق في الجولة الأولى على دبا الفجيرة (3-1).

تشكيل الجزيرة أمام الشارقة

دخل الجزيرة اللقاء بتشكيل ضم:

علي خصيف

ويليان روشا

عبد الله رمضان

مامادو كوليبالي

إبراهيم عادل

محمد النني

محمد ربيع

نبيل فقير

رافيل تاجير

فينيسيوس ميلو

إبراهيم عادل محمد النني الجزيرة الإماراتي

