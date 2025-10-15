دينا هشام ابنة هبة قطب تشارك جمهورها صورًا من شهر العسل | شاهد

شاركت دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، صورًا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وخطفت دينا هشام الأنظار من شهر العسل، بصور مع زوجها في مناظر الطبيعة المبهجة.

وشهد حفل زفاف دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، أجواء غير تقليدية خطفت الأنظار وأشعلت السوشيال ميديا، ليس فقط بسبب أجواء الفرح المليئة بالمرح، ولكن بسبب تورتة الفرايد تشيكن الغريبة التي استبدلت بها العروس الكيك التقليدي لتصبح حديث الساعة بعد الحفل.

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أكدت راوية بارودي، صاحبة براند إيفوكي للأفكار المبتكرة، أن الفكرة كانت بالأساس رغبة العروس نفسها، حيث قالت:

“دينا لا تحب الحلويات، وكانت عايزة تورتة حادقة، واقترحت عليها أكثر من فكرة ولكنها أستقرت على الفرايد تشيكن”.