٧٨ شهيدًا .. المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يُعلن بالأسماء قائمة شهداء عائلته في غزة

أعلن المخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي، عن القائمة الكاملة لشهداء عائلته فى غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

وكتب "المشهراوي" عبر حسابه على فيسبوك: “آخر تحديث لشهداء عائلتي 78 شهيدًا بالأسماء ولجميع الشهداء الرحمة والخلود”.

1- بهاء جمال المشهراوى

2- معاذ أحمد المشهراوى

3- عمار درويش المشهراوي

4- سالم عايدى المشهراوى

5- حمزة عايدى سالم المشهراوى

6- داود محمود المشهراوى

7- عوض عواد المشهراوى

8- ماجد حسين المشهراوى

9- فاطمة نايف المشهراوى

10- محمد نايف المشهراوي

11- محمد حمدى المشهراوى

12- مازن محمد المشهراوى

13- عبد الرحمن عدنان المشهراوي

14- أحمد علاء المشهراوى

15- إيهاب علاء المشهراوي

16- عصام عونى المشهراوي

17- خليل عونى المشهراوي

18- سوزان خليل المشهراوي

19- عدنان خليل المشهراوي

20- انس احمد المشهراوى

21- إسماعيل ابراهيم المشهراوي

22- فاطمة محمد المشهراوي

23- نصر طعمة المشهراوي

24- ناهض شعبان المشهراوى

25- الطفلة زينة محمد المشهراوى

26- إلهام سلامة المشهراوي

27- إيهاب أحمد المشهراوي

28- وسيم حامد المشهراوى

29- نهاية زهدى المشهراوي

30- غدير جبريل المشهراوي

31- عمار مصلح المشهراوي

32- مجد حسن المشهراوي

33- علام حبيب المشهراوي

34- نداء حبيب المشهراوي

35- سوزان غازى المشهراوي

36- فراس خميس المشهراوي

37- محمد فؤاد المشهراوي

38- إسلام سعيد المشهراوى

39- عمرو مصطفى المشهراوي

40- محمد سالم المشهراوي

41- وائل عاهد المشهراوي

42- بهاء أكرم المشهراوي

43- إبراهيم كمال المشهراوي

44- محمود نظام المشهراوي

45- علاء سليم المشهراوي

46- سجى إسماعيل المشهراوي

47- منال محمد المشهراوي

48- أحمد سمير المشهراوي

49- الطفلة لانا سعيد المشهراوي

50- الطفل على سعيد المشهراوي

51- الطفل محمد سعيد المشهراوي

52- منور محمد المشهراوي

53- سعيد سمير المشهراوي

54- شعبان علاء المشهراوي

55- فريد محمد المشهراوي

شهـ.داء النزوح والحصار والبرد ونقص الدواء:

56- الطفلة تاليا محمد عماد المشهراوي

57- ميسر عبد الحى مصطفى المشهراوي

58- عريفة عبد الرؤوف مصطفى المشهراوي

59- فدوى منيب يوسف المشهراوي

60- نعيمة محمد عمر المشهراوي

61- فاتن محمد عمر المشهراوي

62- يسرى القيشاوى المشهراوي

63- محمد حامد المشهراوي

64- زينب القيشاوى المشهراوي

65- مسلم فريج عبدالرؤوف المشهراوي

66- بهية هاشم درويش المشهراوي

67- منصورة شكرى المشهراوي

69- صبحية سعيد المشهراوي

70- رجا جبر درويش المشهراوى

71- راوية جبر درويش المشهراوى

72- ألاء عدنان المشهراوي

73- صبحية عبد اللطيف المشهراوي

74- أحمد فتحى عبد الرزاق المشهراوي

75- نعيمة عاطف المشهراوي

76- راندا عبد العظيم المشهراوي

77- اعتدال عبد المعطى المشهراوي

78- فايز على المشهراوي

رشيد مشهراوي يتحدث عن فيلم «من المسافة صفر»

من ناحية أخرى قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، إن وجود مشروع "من المسافة صفر" في مهرجان كان السينمائي يمثل خطوة بالغة الأهمية للسينما الفلسطينية، خاصة في ظل الصمت الدولي الكبير تجاه ما يجري في غزة، مؤكدًا أن السينما تظل أداة فعالة لنقل الحكايات التي لم تُروَ، وتوصيل الصوت الإنساني للشعب الفلسطيني في هذا الظرف الاستثنائي.

وفي مداخلة من مدينة كان الفرنسية ببرنامج "صباح جديد"، على شاشة القاهرة الإخبارية، عبّر مشهراوي عن اعتزازه بعرض المشروع ضمن فعاليات المهرجان الأبرز عالميًا، معتبرًا أن الفن قادر على كسر الصمت، وبناء جسور تواصل من خلال سرديات شخصية وإنسانية عميقة.