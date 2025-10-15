قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن «فضيحة» في قطاع ناشئين الزمالك
دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟
«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان
نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع حماس: نزع السلاح أو المواجهة
دينا هشام ابنة هبة قطب تشارك جمهورها صورًا من شهر العسل | شاهد
٧٨ شهيدًا .. المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يُعلن بالأسماء قائمة شهداء عائلته في غزة
مصطفى الفقي: سر بين الرئيس السيسي وربه يمنحه توفيقًا في قيادة مصر والمنطقة |فيديو
بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية
محمد حجازي: قمة شرم الشيخ تتويج لجهود مصر الدبلوماسية في دعم القضية الفلسطينية|فيديو
وضع حجر أساس تجديد كنيسة القديس مارمرقس بجزيرة طما | صور
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

٧٨ شهيدًا .. المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يُعلن بالأسماء قائمة شهداء عائلته في غزة

رشيد مشهراوي
رشيد مشهراوي
سارة عبد الله

أعلن المخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي، عن القائمة الكاملة لشهداء عائلته فى غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

وكتب "المشهراوي" عبر حسابه على فيسبوك: “آخر تحديث لشهداء عائلتي 78 شهيدًا بالأسماء ولجميع الشهداء الرحمة والخلود”.

1- بهاء جمال المشهراوى
2- معاذ أحمد المشهراوى
3- عمار درويش المشهراوي
4- سالم عايدى المشهراوى
5- حمزة عايدى سالم المشهراوى
6- داود محمود المشهراوى
7- عوض عواد المشهراوى
8- ماجد حسين المشهراوى
9- فاطمة نايف المشهراوى
10- محمد نايف المشهراوي
11- محمد حمدى المشهراوى
12- مازن محمد المشهراوى
13- عبد الرحمن عدنان المشهراوي
14- أحمد علاء المشهراوى
15- إيهاب علاء المشهراوي
16- عصام عونى المشهراوي
17- خليل عونى المشهراوي
18- سوزان خليل المشهراوي
19- عدنان خليل المشهراوي
20- انس احمد المشهراوى
21- إسماعيل ابراهيم المشهراوي
22- فاطمة محمد المشهراوي
23- نصر طعمة المشهراوي
24- ناهض شعبان المشهراوى
25- الطفلة زينة محمد المشهراوى
26- إلهام سلامة المشهراوي
27- إيهاب أحمد المشهراوي
28- وسيم حامد المشهراوى
29- نهاية زهدى المشهراوي
30- غدير جبريل المشهراوي
31- عمار مصلح المشهراوي
32- مجد حسن المشهراوي
33- علام حبيب المشهراوي
34- نداء حبيب المشهراوي
35- سوزان غازى المشهراوي
36- فراس خميس المشهراوي
37- محمد فؤاد المشهراوي
38- إسلام سعيد المشهراوى
39- عمرو مصطفى المشهراوي
40- محمد سالم المشهراوي
41- وائل عاهد المشهراوي
42- بهاء أكرم المشهراوي
43- إبراهيم كمال المشهراوي
44- محمود نظام المشهراوي
45- علاء سليم المشهراوي
46- سجى إسماعيل المشهراوي
47- منال محمد المشهراوي
48- أحمد سمير المشهراوي
49- الطفلة لانا سعيد المشهراوي
50- الطفل على سعيد المشهراوي
51- الطفل محمد سعيد المشهراوي
52- منور محمد المشهراوي
53- سعيد سمير المشهراوي
54- شعبان علاء المشهراوي
55- فريد محمد المشهراوي

شهـ.داء النزوح والحصار والبرد ونقص الدواء:
56- الطفلة تاليا محمد عماد المشهراوي
57- ميسر عبد الحى مصطفى المشهراوي
58- عريفة عبد الرؤوف مصطفى المشهراوي
59- فدوى منيب يوسف المشهراوي
60- نعيمة محمد عمر المشهراوي
61- فاتن محمد عمر المشهراوي
62- يسرى القيشاوى المشهراوي
63- محمد حامد المشهراوي
64- زينب القيشاوى المشهراوي
65- مسلم فريج عبدالرؤوف المشهراوي
66- بهية هاشم درويش المشهراوي
67- منصورة شكرى المشهراوي
69- صبحية سعيد المشهراوي
70- رجا جبر درويش المشهراوى
71- راوية جبر درويش المشهراوى
72- ألاء عدنان المشهراوي
73- صبحية عبد اللطيف المشهراوي
74- أحمد فتحى عبد الرزاق المشهراوي
75- نعيمة عاطف المشهراوي
76- راندا عبد العظيم المشهراوي
77- اعتدال عبد المعطى المشهراوي
78- فايز على المشهراوي

رشيد مشهراوي يتحدث عن فيلم «من المسافة صفر»

من ناحية أخرى قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، إن وجود مشروع "من المسافة صفر" في مهرجان كان السينمائي يمثل خطوة بالغة الأهمية للسينما الفلسطينية، خاصة في ظل الصمت الدولي الكبير تجاه ما يجري في غزة، مؤكدًا أن السينما تظل أداة فعالة لنقل الحكايات التي لم تُروَ، وتوصيل الصوت الإنساني للشعب الفلسطيني في هذا الظرف الاستثنائي.

وفي مداخلة من مدينة كان الفرنسية ببرنامج "صباح جديد"، على شاشة القاهرة الإخبارية، عبّر مشهراوي عن اعتزازه بعرض المشروع ضمن فعاليات المهرجان الأبرز عالميًا، معتبرًا أن الفن قادر على كسر الصمت، وبناء جسور تواصل من خلال سرديات شخصية وإنسانية عميقة.

رشيد المشهراوي المخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي غزة

