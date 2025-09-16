العناية الإلهية أنقذته.. رشيد مشهراوي يعلن قذف منزله فى عزة

نشر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن عن تعرض منزله وأسرته في غزة لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رشيد مشهراوي : تم الليلة قصف بيتنا في غزة، بيت الطفولة والذكريات، لحسن الحظ أن العائلة كلها كانت قد نزحت بالأمس، في الصورة الأولى في بيتنا أرقص في عرس عمي الوحيد الذي استشهد في بداية الحرب، وفي الثانية أختي تقف أمام بيتها المدمّر، نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية.

رشيد مشهراوي يتحدث عن فيلم من المسافة صفر

من ناحية اخرى قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، إن وجود مشروع "من المسافة صفر" في مهرجان كان السينمائي يمثل خطوة بالغة الأهمية للسينما الفلسطينية، خاصة في ظل الصمت الدولي الكبير تجاه ما يجري في غزة، مؤكدًا أن السينما تظل أداة فعالة لنقل الحكايات التي لم تُروَ، وتوصيل الصوت الإنساني للشعب الفلسطيني في هذا الظرف الاستثنائي.

وفي مداخلة من مدينة كان الفرنسية ببرنامج "صباح جديد"، على شاشة القاهرة الإخبارية، عبّر مشهراوي عن اعتزازه بعرض المشروع ضمن فعاليات المهرجان الأبرز عالميًا، معتبرًا أن الفن قادر على كسر الصمت، وبناء جسور تواصل من خلال سرديات شخصية وإنسانية عميقة.

وأشار إلى أن المشروع يتكوّن من عشرة أفلام قصيرة، أخرجها مخرجون شباب من قطاع غزة، وركز على أن الاختيار تم وفق معايير فنية بحتة، حيث كان التركيز على القصص التي تعكس تجارب شخصية، وتُقدَّم برؤية سينمائية متميزة، لا مجرد توثيق إخباري.

وأكد مشهراوي أن إطلاق المشروع تم بعد أسابيع فقط من بدء الحرب على غزة في ديسمبر 2023، واصفًا عملية الإنتاج والتصوير داخل القطاع بأنها "لا تشبه أي تجربة إنتاجية في العالم"، فالمخرجون في غزة يعملون تحت القصف، ويكافحون لتأمين الأساسيات اليومية من طعام وكهرباء ومأوى، ومعظمهم فقدوا منازلهم، ورغم ذلك استمروا في خلق صورة سينمائية من الألم.