محمد حجازي: قمة شرم الشيخ تتويج لجهود مصر الدبلوماسية في دعم القضية الفلسطينية|فيديو

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مشهد قمة شرم الشيخ للسلام مثّل لحظة فخر واعتزاز لكل المصريين، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلالها يُعد تتويجًا لجهود مصر الدبلوماسية والسياسية في دعم القضية الفلسطينية.

وقال حجازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر قناة DMC، إن القمة تُعد حدثًا تاريخيًا بكل المقاييس، كونها جاءت خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدًا أن القيادة المصرية بذلت جهودًا مضنية لإفشال محاولات التهجير القسري والتسوية غير العادلة للقضية الفلسطينية.

وأوضح الدبلوماسي السابق أن مصر نجحت في الحفاظ على خيوط التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة، إلى جانب القوى الدولية الداعمة، ما جعل من القاهرة مركزًا للحوار والعمل من أجل السلام.

وأضاف أن التناغم بين مؤسسات الدولة المصرية كان له دور بارز في جعل القضية الفلسطينية تتصدر أجندة المجتمع الدولي، مشددًا على أن “كل محاولات التشكيك في الدور المصري باءت بالفشل”، وأن مشهد قمة شرم الشيخ يمثل انتصارًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدبلوماسية المصرية.