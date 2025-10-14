نائب رئيس حزب الوعي: نجاح قمة شرم الشيخ أزال الركام من أمام غزة لتحقيق السلام الشامل

أشاد الدكتور محمد الغمراوي ، نائب رئيس حزب الوعي بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، ، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، من بينها فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الإمارات، قطر، الأردن، والسلطة الفلسطينية، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي َو هو تأكيداً حاسماً على أن السلام أصبح مبدأً ثابتاً وراسخاً في فكر الدولة المصرية الحديثة، التي تدرك تمام الإدراك أن التنمية والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحققا إلا في مناخ إقليمي يتسم بالاستقرار.

وأكد الغمراوي في بيان له اليوم، أن استضافة مصر لهذه القمة، بمشاركة قادة العالم والزعماء الكبار، تبرهن على الدور المصري الحثيث والصلب في إقرار السلام بالمنطقة .

واثني نائب رئيس حزب الوعي على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت التأكيد على الرسالة الإنسانية الموحدة للقادة: "كفى حرباً ومرحباً بالسلام"، بالإضافة إلى تأكيده على أن "اتفاق غزة" يعكس مدى فاعلية التحركات المصرية في وقف إطلاق النار.

وشدد الغمراوي على أن تبادل الإشادة بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب حول دور مصر المهم في إنهاء الحرب في غزة يؤكد صلابة الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، معرباً عن أهمية حديث الرئيسين حول مواجهة كافة التحديات التي تشهدها غزة، وفي مقدمتها إزالة الركام وبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، والعمل على إعادة الاعمار بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل .



مشيراً إلى أن مصر تمارس دورها عبر قوة الموقف وليس عبر ضجيج الشعارات، وهو ما أكسبها احترام المجتمع الدولي في ملفات السلم والأمن الإقليمي.



ووجه الدكتور محمد الغمراوي الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إدارتة لقمة السلام مؤكدا على أنه نموذج للقيادة الرشيدة التي تحول التحدي إلى فرصة تاريخية، واثبت أن مصر هي رمانة الميزان التي لا يمكن تجاوزها في أي معادلة للسلام والأمن الإقليميين .