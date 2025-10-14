قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب رئيس حزب الوعي: نجاح قمة شرم الشيخ أزال الركام من أمام غزة لتحقيق السلام الشامل

الوعي
الوعي

أشاد الدكتور محمد الغمراوي ، نائب رئيس حزب الوعي بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، ، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، من بينها فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الإمارات، قطر، الأردن، والسلطة الفلسطينية، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي َو هو تأكيداً حاسماً على أن السلام  أصبح مبدأً ثابتاً وراسخاً في فكر الدولة المصرية الحديثة، التي تدرك تمام الإدراك أن التنمية والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحققا إلا في مناخ إقليمي يتسم بالاستقرار.

وأكد الغمراوي في بيان له اليوم، أن استضافة مصر لهذه القمة، بمشاركة قادة العالم والزعماء الكبار، تبرهن على الدور المصري الحثيث والصلب في إقرار السلام بالمنطقة .

واثني نائب رئيس حزب الوعي على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت التأكيد على الرسالة الإنسانية الموحدة للقادة: "كفى حرباً ومرحباً بالسلام"، بالإضافة إلى تأكيده على أن "اتفاق غزة" يعكس مدى فاعلية التحركات المصرية في وقف إطلاق النار.

وشدد الغمراوي على أن تبادل الإشادة بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب حول دور مصر المهم في إنهاء الحرب في غزة يؤكد صلابة الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، معرباً عن أهمية حديث الرئيسين حول مواجهة كافة التحديات التي تشهدها غزة، وفي مقدمتها إزالة الركام وبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، والعمل على إعادة الاعمار بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل .


مشيراً إلى أن مصر تمارس دورها عبر قوة الموقف وليس عبر ضجيج الشعارات، وهو ما أكسبها احترام المجتمع الدولي في ملفات السلم والأمن الإقليمي.


ووجه الدكتور محمد الغمراوي الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إدارتة لقمة السلام مؤكدا على أنه نموذج للقيادة الرشيدة التي تحول التحدي إلى فرصة تاريخية، واثبت أن مصر هي رمانة الميزان التي لا يمكن تجاوزها في أي معادلة للسلام والأمن الإقليميين .

قمة شرم الشيخ شرم الشيخ النواب البرلمان مجلس النواب

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

مجمع البحوث الإسلامية

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية للبحوث الإسلامية

أذكار المساء

راحة للنفس وسكينة.. لا تفوت ثواب ترديد أذكار المساء

جانب من الزيارة

مفتي الجمهورية يزور المتحف الكبير

بالصور

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد