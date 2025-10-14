قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو «خارجية النواب»: قمة شرم الشيخ تؤكد أن مصر هي مركز الثقل وركيزة السلام في الشرق الأوسط

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن القمة الدولية للسلام التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ بمشاركة قادة العالم وزعماء كبرى الدول، تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الأحداث بالمنطقة، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر هي البوصلة الحقيقية والمرجع الأساسي في قضايا الحرب والسلام في الشرق الأوسط.

وقالت رزق الله، في بيان صحفي، إن هذه القمة لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل لحظة تاريخية فارقة كشفت عن مكانة مصر الاستراتيجية عالميًا، مشيرة إلى أن قدرة القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جمع الفرقاء من مختلف الاتجاهات حول طاولة واحدة، تعكس حجم الثقة الدولية في مصر ودورها المحوري في إحلال السلام.

مصر.. الحارس الأمين للقضية الفلسطينية

وأضافت النائبة هناء أنيس أن مصر لم تكن يومًا بعيدة عن تطورات القضية الفلسطينية، بل كانت دومًا الدرع الحامي للشعب الفلسطيني وصاحبة الموقف الثابت والراسخ في الدفاع عن حقوقه المشروعة، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم هو ترجمة فعلية لدورها التاريخي كحاضنة للموقف العربي، ومانعة لسقوط غزة في مستنقع التهجير أو التقسيم.

وأشادت بجهود مصر في الحفاظ على وحدة الصف العربي ومنع الانزلاق نحو سيناريوهات خطيرة تهدد الأمن الإقليمي، مؤكدة أن القاهرة تقف بثبات إلى جانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

رسائل واضحة من شرم الشيخ السلام لن يُفرض من الخارج

وشددت النائبة على أن القمة أرسلت عدة رسائل سياسية ودبلوماسية واضحة، أبرزها أن أي حل في الشرق الأوسط لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يجب أن ينبع من الداخل العربي، عبر رؤية مصرية عادلة ومتوازنة.

وقالت: "إن مفتاح الاستقرار في المنطقة بات واضحًا للجميع، ومصر اليوم أثبتت أنها ليست فقط وسيطًا، بل صانعة للتوازنات الإقليمية والدولية، وقادرة على إعادة إحياء المسار السياسي بعد سنوات من الجمود".

فرصة تاريخية للمجتمع الدولي.. والفيصل هو الأفعال لا البيانات

وأشارت النائبة هناء أنيس رزق الله إلى أن القمة تمثل اختبارًا حقيقيًا أمام المجتمع الدولي لإثبات جديته في دعم السلام، ليس عبر التصريحات والصور التذكارية، بل عبر إجراءات ملموسة على الأرض، تشمل:

رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على المدنيين واعادة الإعمار ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الأبرياء.  

وأكدت أن على القوى الكبرى أن تدرك أن الشعوب لم تعد تقبل بالحلول المجتزأة أو السلام المزيّف، وأنه لا بد من تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشكل كامل، وإنهاء الاحتلال بكل أشكاله.

قيادة حكيمة.. وتاريخ يُكتب من جديد

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر بقيادتها السياسية الواعية والرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي، نجحت في حماية المنطقة من الانهيار، وفي إعادة وضع القضايا العربية في صدارة الاهتمام العالمي، مضيفة:

"سيذكر التاريخ أن قمة شرم الشيخ كانت نقطة مضيئة أعادت الأمل في سلام حقيقي يُبنى على إرادة الشعوب، لا على صفقات السلاح والمصالح الضيقة، وأن مصر كانت  وستظل  قلب الأمة النابض بالحكمة والبصيرة".

النائبة هناء أنيس العلاقات الخارجية بحزب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

ترشيحاتنا

تعزيز الاقتصاد الدائري في مصر

وزارة البيئة بالشراكة مع القطاع الخاص يطلقون أول حملة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة تحت شعار دور العلبة تدورلك

جانب من اللقاء الحواري

القومي لحقوق الإنسان يناقش ورقة سياسات بشأن الكوتا وتمكين المرأة

افضل شهادات الاستثمار بالبنك الاهلي

أفضل شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد