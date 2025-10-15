قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن «فضيحة» في قطاع ناشئين الزمالك
دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟
«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان
نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع حماس: نزع السلاح أو المواجهة
دينا هشام ابنة هبة قطب تشارك جمهورها صورًا من شهر العسل | شاهد
٧٨ شهيدًا .. المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يُعلن بالأسماء قائمة شهداء عائلته في غزة
مصطفى الفقي: سر بين الرئيس السيسي وربه يمنحه توفيقًا في قيادة مصر والمنطقة |فيديو
بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية
محمد حجازي: قمة شرم الشيخ تتويج لجهود مصر الدبلوماسية في دعم القضية الفلسطينية|فيديو
وضع حجر أساس تجديد كنيسة القديس مارمرقس بجزيرة طما | صور
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى الفقي: سر بين الرئيس السيسي وربه يمنحه توفيقًا في قيادة مصر والمنطقة |فيديو

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
محمود محسن

أشاد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي بالنجاحات السياسية التي يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القضايا العالقة بالمنطقة، قائلاً: "هناك سرٌّ باتع بين الرئيس السيسي وربه، والله راضٍ عنه، وهو ما منحه دافعًا قويًا لتحقيق نجاحات كبيرة في المنطقة خلال أصعب المراحل. وقد نجح الرئيس، بتوفيق من الله، في تحسين العلاقات مع الرئيس الأمريكي ترامب، ما انعكس إيجابيًا على سير القمة ونتائجها".

وأوضح مصطفى الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن مشهد قمة شرم الشيخ للسلام كان لحظة تاريخية بكل المقاييس، حيث ظهر الموقف المصري مختلفًا تمامًا عن أي وقت مضى، مؤكدًا أن مصر كانت صاحبة الموقف الثابت والأكثر شجاعة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ورفضت بشكل قاطع محاولات التهجير، وهو ما تُوّج أمس بتوقيع اتفاق تاريخي بحضور قادة وزعماء العالم، مثّل نقطة تحول مهمة في مسار الصراع.

وأشار الفقي إلى أن الإنجاز الأكبر في خطة ترامب للسلام هو وقف الحرب في غزة، معتبرًا أن هذا هو المكسب الأساسي والرئيسي الذي تحقق، بينما المكسب الآخر هو تدشين الوجود الفلسطيني على الساحة الدولية، حيث أصبح للفلسطينيين حضور سياسي مؤثر بعد أن كان الدعم مقتصرًا على الجانب الإنساني.
وشدد على أن ما جرى في قمة شرم الشيخ أعاد للقضية الفلسطينية زخمها السياسي، وأن الاتفاق أعاد الاعتبار الكامل للوجود الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.

مصطفى الفقي الرئيس السيسي القضايا قمة شرم الشيخ الموقف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قمة شرم الشيخ للسلام تُعيد مصر إلى واجهة العالم.. مدينة السلام تتحول لعاصمة الدبلوماسية والسياحة الدولية

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منفذ بيع الهيئة العامة للكتاب

فتح منفذ بيع لهيئة للكتاب بمكتبة مصر العامة في أسوان

بالصور

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

الانسحاب العاطفي.. صمت المشاعر الذي يهدد العلاقات الزوجية

الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد