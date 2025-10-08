قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد العدل يُهاجم إعادة توزيع لحن «اسلمي يا مصر»: جريمة فنية شوهت الأصل
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
محمد شحتة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الدكتور خالد العناني حصل على دعم غير مسبوق في مسيرته نحو تولي منصب مدير عام منظمة اليونسكو، مقارنة بأي مرشح مصري سابق، وهو ما ساهم في فوزه بالمنصب، مشيرًا إلى أن فوز العناني جاء بالإجماعين الإفريقي والعربي لأول مرة، وأن هذا الإنجاز منح مصر "برستيجًا" دوليًا كبيرًا.

وأشار الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، إلى أن المرشحين المصريين السابقين، ومنهم الفنان العالمي فاروق حسني، الذي يمتلك وزنًا ثقافيًا كبيرًا، واجهوا تحديات عدة خلال انتخابات اليونسكو، كما أن السفيرة مشيرة خطاب كانت دؤوبة وسعت للفوز، لكنها خسرت بسبب الانقسام العربي والإفريقي.

وأوضح الفقي أن العناني تعامل بذكاء وحكمة مع محاولات الاستفزاز قبل الانتخابات، مؤكدًا أن الموقف الفرنسي وقوة المرشح المصري كانا من أهم العوامل التي حسمت فوزه، مضيفًا: "مدير اليونسكو يجب أن يتمتع بشخصية متعددة الألوان الثقافية، وهو ما يتوافر في العناني"، مشددًا على أن وزارة الخارجية تتحمل العبء الأكبر في اختيار المرشحين المصريين للمناصب الدولية.

مصطفى الفقي شريف عامر خالد العناني اليونسكو مصر الخارجية انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقى مجموعة من المتدربين والمهنيين المستقلين وخريجى البرامج للوزارة بقنا

وظائف

وظائف خالية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي

بالصور

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

القلق والتوتر
القلق والتوتر
القلق والتوتر

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد