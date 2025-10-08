مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الدكتور خالد العناني حصل على دعم غير مسبوق في مسيرته نحو تولي منصب مدير عام منظمة اليونسكو، مقارنة بأي مرشح مصري سابق، وهو ما ساهم في فوزه بالمنصب، مشيرًا إلى أن فوز العناني جاء بالإجماعين الإفريقي والعربي لأول مرة، وأن هذا الإنجاز منح مصر "برستيجًا" دوليًا كبيرًا.

وأشار الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، إلى أن المرشحين المصريين السابقين، ومنهم الفنان العالمي فاروق حسني، الذي يمتلك وزنًا ثقافيًا كبيرًا، واجهوا تحديات عدة خلال انتخابات اليونسكو، كما أن السفيرة مشيرة خطاب كانت دؤوبة وسعت للفوز، لكنها خسرت بسبب الانقسام العربي والإفريقي.

وأوضح الفقي أن العناني تعامل بذكاء وحكمة مع محاولات الاستفزاز قبل الانتخابات، مؤكدًا أن الموقف الفرنسي وقوة المرشح المصري كانا من أهم العوامل التي حسمت فوزه، مضيفًا: "مدير اليونسكو يجب أن يتمتع بشخصية متعددة الألوان الثقافية، وهو ما يتوافر في العناني"، مشددًا على أن وزارة الخارجية تتحمل العبء الأكبر في اختيار المرشحين المصريين للمناصب الدولية.