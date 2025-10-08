نائب رئيس الزمالك: ألغينا سفريات بسبب الفلوس.. والأزمة المالية وصلت إلى الجمود

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن النادي يعيش واحدة من أصعب فتراته في تاريخه، بعد قرار سحب أرض أكتوبر من حوزة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة بأخطاء إدارية أو فردية، بل وصلت إلى مرحلة "الجمود الكامل" بسبب الضغوط المالية الكبيرة.

وقال نصر، في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: “نادي الزمالك في وضع لا يُحسد عليه بعد سحب أرض أكتوبر من النادي، وكل الجهات التي تواصلنا معها طمأنتنا على صحة موقفنا من حيث المستندات، لكن للأسف الشديد عامل الزمن قاتل جدًا بالنسبة لنادي الزمالك”.

وأضاف نائب رئيس النادي: “الزمالك لديه التزامات مالية ضخمة، وكلما نتواصل مع جهة يطمئنوننا، لكن من دون تحديد توقيت لحسم الأمر، وهو ما يضع النادي في موقف صعب للغاية”.

وشدّد نصر على أن الأزمة الحالية لم تعد نتيجة أخطاء أشخاص بعينهم، قائلًا: “الموضوع دلوقتي مش خطأ أشخاص أو خطأ إداري، لكن المشكلة أكبر بكتير، لأننا وصلنا لمرحلة الجمود الكامل بسبب الأزمات المالية”.

وأوضح أن النادي اضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة مؤخرًا بسبب العجز المالي، مضيفًا: “اضطررنا لإلغاء سفريات للنادي في أكثر من نشاط، لأن ما فيش فلوس نسدد بيها تكاليف الطيران أو الحجوزات أو أي ترتيبات أخرى”.

واختتم هشام نصر تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس إدارة الزمالك حاول إنقاذ الموقف بجهود ذاتية، قائلًا: “مجلس الإدارة أنفق أموالًا على النادي من جيبه الخاص، لكن الأزمة المالية أكبر من كده بكتير، ولا يمكن حلها إلا بدعم حقيقي وسريع من الجهات المعنية”.