ناقد رياضي: التأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا ضرورة لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب

اعتبر الناقد الرياضي عصام سالم أن التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 على أقل تقدير، ضروري لضمان استمرار حسام حسن في تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقال عصام سالم، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: “مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم كانت في المتناول، ولكن ليس هذا ذنب منتخب مصر، والأهم أن المهمة نجحت”.

وأضاف سالم: “تصريحات هاني أبو ريدة عن استمرار حسام حسن مع منتخب مصر في كأس العالم، مهما كانت النتائج في كأس أمم إفريقيا بالمغرب، تصريحات مهمة”.

واستطرد قائلًا: “الأهم بالنسبة لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، لأن الجماهير لن تتحمل عدم التأهل إلى المربع الذهبي على أقل تقدير”.

وتحدث عصام سالم عن أن منتخب مصر في ولاية حسن شحاتة كان أفضل منتخب في تاريخ الكرة المصرية.

وفي سياقٍ مختلف، رأى عصام سالم أنه لا يوجد أي مدرب محلي حاليًا يصلح لتولي تدريب نادي الزمالك، وذلك بعد تولي أيمن الرمادي تدريب نادي البنك الأهلي وطارق مصطفى تدريب الأهلي الليبي.