القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
«ترامب» يُعلن الحرب على الديمقراطيين ويُهدّدهم بقانون «التمرد»
ناقد رياضي: التأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا ضرورة لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب
نائب رئيس الزمالك: ألغينا سفريات بسبب الفلوس.. والأزمة المالية وصلت إلى الجمود
ترامب يستقبل عائلة جندي إسرائيلي أمريكي قُتـ.ـل في 7 أكتوبر
دعوى ضد رئيسة وزراء إيطاليا بتهمة التواطؤ في «الإبادة الجماعية» بغزة
محمد العدل يُهاجم إعادة توزيع لحن «اسلمي يا مصر»: جريمة فنية شوهت الأصل
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
رياضة

ناقد رياضي: التأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا ضرورة لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

اعتبر الناقد الرياضي عصام سالم أن التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 على أقل تقدير، ضروري لضمان استمرار حسام حسن في تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقال عصام سالم، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: “مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم كانت في المتناول، ولكن ليس هذا ذنب منتخب مصر، والأهم أن المهمة نجحت”.

وأضاف سالم: “تصريحات هاني أبو ريدة عن استمرار حسام حسن مع منتخب مصر في كأس العالم، مهما كانت النتائج في كأس أمم إفريقيا بالمغرب، تصريحات مهمة”.

واستطرد قائلًا: “الأهم بالنسبة لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، لأن الجماهير لن تتحمل عدم التأهل إلى المربع الذهبي على أقل تقدير”.

وتحدث عصام سالم عن أن منتخب مصر في ولاية حسن شحاتة كان أفضل منتخب في تاريخ الكرة المصرية.

وفي سياقٍ مختلف، رأى عصام سالم أنه لا يوجد أي مدرب محلي حاليًا يصلح لتولي تدريب نادي الزمالك، وذلك بعد تولي أيمن الرمادي تدريب نادي البنك الأهلي وطارق مصطفى تدريب الأهلي الليبي.

كأس أمم أفريقيا 2025 حسام حسن عصام سالم منتخب مصر تصفيات كأس العالم

