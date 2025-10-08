قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
«ترامب» يُعلن الحرب على الديمقراطيين ويُهدّدهم بقانون «التمرد»
ناقد رياضي: التأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا ضرورة لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب
نائب رئيس الزمالك: ألغينا سفريات بسبب الفلوس.. والأزمة المالية وصلت إلى الجمود
ترامب يستقبل عائلة جندي إسرائيلي أمريكي قُتـ.ـل في 7 أكتوبر
دعوى ضد رئيسة وزراء إيطاليا بتهمة التواطؤ في «الإبادة الجماعية» بغزة
محمد العدل يُهاجم إعادة توزيع لحن «اسلمي يا مصر»: جريمة فنية شوهت الأصل
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
اقتصاد

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
أسعار اللحوم البلدية...

الكندوز من 420 إلى 470 جنيهاً

البتلو من 400 إلى 421 جنيهاً

الضأن البلدي من 450 إلى 500 جنيه

الجملي من 300 إلى 350 جنيهاً

الموزة البلدي نحو 295 جنيهاً

الكبدة البلدي من 420 إلى 480 جنيهاً

السجق البلدي من 430 إلى 460 جنيهاً

المفروم البلدي من 430 إلى 470 جنيهاً

الكبدة الكندوز من 400 إلى 430 جنيهاً

الطرب البلدي من 450 إلى 480 جنيهاً

الريش والكستليتة من 450 إلى 500 جنيه

اللحوم الطازجة في بعض المنافذ من 280 إلى 300 جنيه


أسعار اللحوم المستوردة....

اللحوم البرازيلية المجمدة من 210 إلى 250 جنيهًا

اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيهات

اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيه

الكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيهاً

البوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيهاً

الكبدة المستوردة من 120 إلى 150 جنيهاً

المفروم المستورد من 200 إلى 230 جنيهاً

اللحم الضأن المستورد من 220 إلى 260 جنيهاً

لحوم الجاموس المستوردة من 190 إلى 220 جنيهاً


تشير حركة السوق إلى أن اللحوم البلدية ما زالت تحافظ على أسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل، وهو ما يجعل الإقبال عليها محدوداً نسبياً مقارنة بالمستوردة.

في المقابل، توفر اللحوم البرازيلية والهندية بديلا أقل سعرا وتلقى رواجا متزايدا بين المستهلكين، خاصة مع فروق الأسعار التي تتجاوز 150 جنيهاً في الكيلو الواحد.

وتلعب المنافذ الحكومية دوراً مهماً في موازنة السوق من خلال طرح لحوم طازجة ومستورد بأسعار مخفضة، وهو ما يسهم في تقليل الضغوط على الأسر.

