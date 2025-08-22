المصرية لمكافحة المنشطات حاضرة في مباريات الدوري الممتاز ومونديال اليد

واصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (EGY-NADO)، تنفيذ برنامجها الرقابي من خلال أنشطة سحب العينات في عدد من أبرز البطولات المحلية والدولية، وذلك وفقًا للمعايير واللوائح الدولية المعتمدة، وذلك انطلاقًا من دورها الوطني والدولي في حماية نزاهة الرياضة وضمان بيئة تنافسية نظيفة وعادلة.

وشهدت الفترة الماضية نشاطا ملحوظا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشاطات، من خلال حضورها في عدد من الأحداث الرياضية المهمة، شملت تواجد ضباط الكشف عن المنشطات في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم والذي انطلق يوم 8 أغسطس الجاري، وكذلك مباريات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام، والتي استضافتها مصر من 6 إلى 17 أغسطس الحالي، وكذلك منافسات بطولة كأس مصر للتجديف، وبطولة العالم للجودو للمكفوفين.

وإلى الجانب الرقابي والفحوصات، تولي المنظمة أهمية كبيرة للجانب التعليمي والتوعوي من خلال نشر الوعي لدى الرياضيين والمدربين والأجهزة الفنية حول خطورة المنشطات، وقائمة المواد والوسائل المحظورة، وإجراءات العذر المرضي، بما يعزز ثقافة اللعب النظيف ويحمي مستقبل أبطالنا.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.