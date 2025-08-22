نسخة استثنائية.. ترامب يكشف موعد قرعة مونديال 2026

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موعد إقامة مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، والمقرر إقامتها لأول مرة بمشاركة ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو من العام المقبل.

وخلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في البيت الأبيض، كشف ترامب أن القرعة ستُجرى في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن يوم 5 ديسمبر المقبل، لينفي بذلك الأنباء التي ترددت سابقًا حول إقامتها في مدينة لاس فيجاس.

تصريحات ترامب وإنفانتينو

ووصف ترامب الحدث قائلًا: "إنه الحدث الأكبر، وربما الأضخم في عالم الرياضة".

من جانبه، أكد إنفانتينو أن القرعة ستُبث مباشرة إلى جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن نحو مليار مشاهد سيتابعونها عبر الشاشات.

وخلال اللقاء، أحضر إنفانتينو كأس العالم إلى المكتب البيضاوي، ليعرض على ترامب فرصة حملها، وهو ما دفع الأخير للمزاح قائلًا: "هل يمكنني الاحتفاظ بها؟".

وتُعد نسخة 2026 استثنائية، حيث ستشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 فرق، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.