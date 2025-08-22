قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب الفوز على مودرن سبورت بالدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على استاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك خاض مرانه مساء اليوم الجمعة بصورة طبيعية على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.