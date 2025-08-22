قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إيقاف وغرامة.. عقوبات ساديو ماني بعد طرده بنصف نهائي السوبر السعودي

ساديو ماني
ساديو ماني
حمزة شعيب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها بشأن العقوبة الموقعة على ساديو ماني، لاعب فريق النصر، عقب طرده في مواجهة الاتحاد بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي على منصة "إكس"، أن ماني خالف المادة (48-1-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، ليتم معاقبته بالآتي:

- الإيقاف لمباراة واحدة بشكل تلقائي نتيجة البطاقة الحمراء المباشرة.

- غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تُحول إلى حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

 

وكان النجم السنغالي قد افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من بروزوفيتش، قبل أن يتعرض للطرد لاحقًا. 

ورغم النقص العددي، نجح النصر في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

نهائي كأس السوبر السعودي

يستعد النصر لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته السبت المقبل عند الثالثة عصرًا على ملعب "هونج كونج".

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي ساديو ماني النصر السعودي

