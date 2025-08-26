تحية لأبطالنا في الخارج.. أحمد موسى: اللي بيقى مع بلده كل البلد بتقف معاه

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل الدولة المصرية تحركت من أجل متابع ةحالة إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في بريطانيا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اللي بيقى مع بلده كل البلد بتقف معاه وانا شوفت موقف الشعب المصري العظيم الداعم لأبطالنا في الخارج ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حباينا في لندن نزلوا من بيوتهم ووصلوا لمكان احتجاز احمد عبد القادر ميدو من اجل مساندته ".

