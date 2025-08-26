أحمد موسى: الإرهابي أنس حبيب فضح بنفسه التنسيق مع الشرطة البريطانية للقبض على أحمد ميدو

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإرهابي الإخواني أنس حبيب كتب بوست فضح فيه تواطأ وتنسيق بين الإخوان وجماعة الإخوان الإرهابية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" منشور أنس حبيب بعد إلقاء القبض على البطل احمد عبد القادر ميدو فضح مخطط جماعة الإخوان الإرهابية وعلاقتها بالشرطة البريطانية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" انس حبيب أكد انه تحرك من هولندا إلى لندن ونسق مع الشرطة البريطانية لإلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميديو ".