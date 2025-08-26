قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترحب بتقدم السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتدعم إغلاق "مجموعة مينسك"
قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن
إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بعد دفع أعلى مبلغ كفالة في تاريخ القضاء اللبناني
بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»
أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة
توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط
بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه
الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا
أحمد موسى: الإرهابي أنس حبيب فضح بنفسه التنسيق مع الشرطة البريطانية للقبض على أحمد ميدو

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الإرهابي الإخواني أنس حبيب كتب بوست فضح فيه تواطأ وتنسيق بين الإخوان وجماعة الإخوان الإرهابية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  منشور أنس حبيب بعد إلقاء القبض على البطل احمد عبد القادر ميدو فضح مخطط جماعة الإخوان الإرهابية وعلاقتها بالشرطة البريطانية ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  انس حبيب أكد انه تحرك من هولندا إلى لندن ونسق مع الشرطة البريطانية لإلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميديو ".

