أحمد موسى: بريطانيا تدعم الإرهاب وتطبق القانون بالمزاج

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشرطة الإنجليزية تعرضت لـ مواطن مصري، وسط تواجد 50 إرهابيا حوله في بريطانيا، معلقا: "هي دي أخلاقيات بريطانيا والإنجليز".

وتابع “موسى”، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أحمد عبدالقادر مواطن مصري يدافع عن وطنه، ولكن هناك ازدواجية في تطبيق القوانين في بريطانيا، معلقا: لا يمكن حد يكسرنا، الشرطة الإنجليزية تواطأت مع جماعة الإخوان الإرهابية، ضد مواطن بيدافع عن مصر.

البطل المصري أحمد عبدالقادر واقف بطل وأسد

وأوضح: "البطل المصري أحمد عبدالقادر واقف بطل وأسد، وهو عارف إن الشرطة متواطأة مع الإخوان الخونة الجبناء تحت حماية الشرطة الإنجليزية، وهو لوحده محدش معاه إلا ربنا سبحانه وتعالى".

وذكر: بريطانيا تطبق القانون بالمزاج، وتوفر الحماية للإرهاب وتدعم مبالغ كبيرة للإرهاب، معلقا: كيف تعاملت بريطانيا وهولندا مع الخونة الإرهابيين؟.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي داعشي، الشرطة الهولندية لم توجه له أي تهمة، معندهمش أخلاقيات .. هذه تربية حسن البنا، لا أحد من الإخوان لديه أخلاقيات.

