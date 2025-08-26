مسح بإخواني إرهابي الأرض.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن القبض على أحمد عبد القادر بلندن

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البطل أحمد عبد القادر ميدو اشتبك مع الإرهابي الإخواني أنس حبيب ومسح بيه الأرض ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الخونة الإرهابيين كانوا مرتبين مع الشرطة في بريطانيا ما حدث من اشتباك بين أنس حبيب وأحمد عبد القادر ميدو للإيقاع بأحمد عبد القادر ميدو ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك تنسيق بين الشرطة البريطانية وبين الإخوان وأنس حبيب للقبض على أحمد عبد القادر ميدو ".



