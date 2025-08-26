تسجيل صوتي للإخواني أنس حبيب يعترف بأن الإخوان ليست جماعة وطنية.. وتعليق قوي من أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .

وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تسجيل صوتي للإخواني الإرهابي انس حبيب يؤكد فيه ان جماعة الإخوان ليست مصرية ووطنية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" انس حبيب اعترف في التسجيل الصوتي بتنفيذ جماعة الإخوان علميات إرهابية نفذها عناصر إرهابية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" اعترف أنس حبيب في التسجيل الصوتي بمخططات وخطط الجماعة الإرهابية وأكد أنس حبيب أن جماعة الإخوان الإرهابية غير وطنية وغير مصرية".