عرض صور لإرهابيين مطلوبين للعدالة.. أحمد موسى: تنظيم الإخوان هيشوف أيام لم يراها من قبل

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال الأيام المقبلة ساعرض صور كل العناصر الإخوانية الإرهابية".



وعرض الإعلامي أحمد موسى صور لمجموعة من الإرهابيين مطلوبين للعدالة في مصر وهم هاربين في اوروبا .

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" القانون سيأخذ مجراه والقادم بالنسبة لعناصر الإخوان والجماعة الإرهابية والتنظيم بأكمله هيشوفوا أيام لم يروها من قبل".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أي حد بيعمل حاجة ضد أي سفارة مصرية في الخارج يخدم نتنياهو ولا يخدم قطاع غزة ".

