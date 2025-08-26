حماية البعثات الدبلوماسية.. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الخارجية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك احتماعات الجميعة العامة للامم المتحدة في منتصف سبتمبر القادم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أتمنى من وزير الخارجية أن يتم الحديث في هذه الاجتماعات عن أهمية حماية البعثات الدبلوماسية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"اللي حصل امبارح مع أحمد عبد القادر ميدو وأحمد عبدناصر مخلي الشعب المصري كله على قلب رجل واحد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أنا بكتب على حسابي على إكس وبرد على المتابعين الذين اظهروا تضامنا مع أبطال المصريين في الخارج والمدافعين على السفارات المصرية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" منذ التسعينات وانا أقوم بفضح مخطط بريطانا ودعمها لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية".

