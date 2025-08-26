السفير حسام زكي: الموقف الأميركي من قصف مجمع ناصر الطبي في غزة "مُربك"

علّق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعلى الموقف الأميركي حيال هذا الهجوم، واصفًا المشهد بأنه "مُربك".

وأوضح زكي، خلال حوار خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك في الخطاب الأميركي المعلن إرادة سياسية ورغبة في إحلال السلام وإنهاء الحروب، سواء في غزة أو أوكرانيا، كما عبّر عن ذلك الرئيس الأميركي وأركان إدارته، إلا أن الممارسة اليومية تسير في اتجاه مغاير، يتمثل في دعم غير مشروط لإسرائيل.

وأشار إلى أن هذا الموقف يزداد عزلة، خصوصًا في ظل تحركات أوروبية بارزة، تشمل نيات للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإجراءات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين.

وأكد أن استمرار واشنطن في هذا النهج لا يساعدها على إنتاج أفكار أو حلول بديلة يمكن أن تفتح أفقًا للخروج من المأزق الحالي، مشددًا على أن ما يجري يمثل مأزقًا للجميع بفعل السياسات الإسرائيلية.