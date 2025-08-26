غارات إسرائيلية تستهدف موقع للجيش السوري جنوب دمشق وتسفر عن قتلى وجرحى

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إسرائيل شنت بعد ظهر اليوم غارات استهدفت أحد المواقع التابعة للجيش السوري، وتحديدًا الفرقة 41 في منطقة الحرجلة قرب الكسوة جنوب العاصمة دمشق.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهداف تم مرتين متتاليتين، وسط تضارب الأنباء حول طبيعة العملية، إذ أفادت مصادر بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت الهجوم، بينما تحدثت روايات أخرى عن انفجار ألغام في المنطقة.

وأوضح هملو أن الموقع المستهدف لا يضم أسلحة نوعية، إذ جرى تدمير معظم ترسانة الجيش السوري في هذه القطاعات سابقًا، لافتًا إلى أن صفحات مقربة من فصائل تسيطر حاليًا على محافظة السويداء نشرت أسماء ثلاثة قتلى من عناصر الجيش السوري سقطوا جراء القصف.

وأشار إلى أن شهود عيان من المنطقة أكدوا أن الضربة الثانية وقعت بعد وصول فرق الإغاثة لنقل الجرحى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين والعسكريين.

وفي ريف القنيطرة الشمالي، وبالتحديد في منطقتي سويسة وبريقة، أفاد المراسل بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل، ما أسفر عن مقتل شخص، كما أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من النقاط والحواجز في المنطقة، ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو نقل مواشيهم إلى المراعي، مضيفًا أن القوات قامت بتفتيش السكان وحتى هواتفهم المحمولة، في إطار بحثها عن أي ارتباطات مع حزب الله أو القوات الإيرانية.

وختم هملو موضحًا أن المنطقة خلت في السنوات الأخيرة من الوجود الإيراني ومقاتلي حزب الله، حيث انسحب معظمهم إلى دمشق أو خارج سوريا، وأن المتبقين فيها هم من أبناء المنطقة فقط.