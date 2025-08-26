سوريا ..الشرع: لا أنتمي للإخوان وكنت أكبر المتضررين من تنظيم داعش

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إن العلاقة مع إسرائيل تمر عبر عودة الجولان واتفاق 1974.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لن تنظر في اتفاق سلام مع تل أبيب قبل التزامها بتحقيق اتفاق 1974 ، مشيرا إلى أن العلاقة مع دولة الاحتلال تمر عبر عودة الجولان .

وفيما يتعلق بالمستجدات على الساحة في السويداء، أكد الرئيس السوري، أن "أي دعوات للانفصال في سوريا ستبقى أحلاما" ، مشيرا إلى أن كل الحلول مع الأكراد والسويداء يمكن مناقشتها عدا الانفصال.

ولفت الشرع إلى إن معظم أهالي السويداء مرتبطون بدمشق، وهناك قلة قليلة هي التي تتسبب في الاضطرابات.

وأضاف أن الكتلة الشعبية السورية ترفض أي محاولات للتقسيم، مشددًا على أن الاستراتيجية السورية قائمة على تصفير المشكلات وحل الخلافات.

كما نفى الشرع تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا: "لا أنتمي إلى الإخوان، وكنت من أكبر المتضررين من تنظيم داعش".

ونوه بأن سوريا مقبلة على نهضة و"بلدنا قوي بذاته وتحالفاته"، مستطردا "سياستنا قائمة على التسامح لا الانتقام".

واعتبر الرئيس السوري أن جميع الأيديولوجيات القومية والإسلامية في المنطقة "فشلت".