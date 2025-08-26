السعودية تؤكد رفضها القاطع لأي دعوات انفصالية لتقسيم سوريا

جددت المملكة العربية السعودية، تأكيدها على موقفها الثابت من وحدة واستقلال الأراضي السورية، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات أو دعوات تهدف إلى تقسيم سوريا أو المساس بسيادتها الوطنية.

تأكيد عبر وسائل إعلام رسمية

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل أن السعودية شددت على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها.

دعوة لدعم جهود التسوية السلمية

كما دعت المملكة إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار التسوية السياسية، ومساعدة الشعب السوري على تجاوز محنته المستمرة منذ أكثر من عقد، دون التدخل في شؤونه الداخلية أو فرض حلول خارجية لا تعبّر عن إرادته.