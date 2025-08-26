قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
أمطار رعدية وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لمدة أسبوع
بداية من الشهر المقبل.. تقنين أنماط عمل جديدة أبرزها الدليفري وفري لانسر
الكلوروفينابير السبب.. مفاجأة جديدة بقضية مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ
التعليم العالي: انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت.. أماكن التقديم
الجامع الأزهر ينظم أمسية دينية ضمن احتفالاته بالمولد النبوي.. ورئيس الجامعة يدعو للتأسي بالسنة النبوية
إيران: اتهامات أستراليا لنا مرفوضة وندرس الرد على قرارها بطرد سفيرنا
انتهاء ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية.. إجراءات جديدة للتتبع إلكترونيًا من الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل الأراضي السورية

محمود نوفل

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتوغلها داخل الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة والقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام ١٩٧٤م، والذي يأتي في ظل توتر الأوضاع في محافظة السويداء.

وأكدت المملكة في بيان لها ؛  دعمها الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية.

وشددت المملكة على رفضها القاطع لأي دعوات انفصالية لتقسيم سوريا، داعية جميع مكونات الشعب السوري إلى الاحتكام للعقل وتغليب الحكمة ولغة الحوار، والتكاتف فيما بينهم للمضي في استكمال بناء الدولة السورية الجديدة.

كما جددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومساندتها في تحقيق الأمن والاستقرار، وسيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا.

