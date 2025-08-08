وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع تركيا وألمانيا بشأن غزة

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات هاتفية، اليوم الجمعة، مع نظيريه في ألمانيا وتركيا؛ لبحث مخاطر العملية الإسرائيلية لاحتلال كامل قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن بن فرحان، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث بحثا المستجدات في قطاع غزة، وأهمية وقف التصعيد والانتهاكات الاسرائيلية، ووضع حد للمعاناة الانسانية لسكان القطاع.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وأهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف.

ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذ عملية لاحتلال كامل قطاع غزة، وتهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة إلى الجنوب.