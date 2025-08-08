قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من عواقب السيطرة على غزة
الزم بيتك.. مصطفى بكري يتلقى رسالة تهديد من الإخوان
تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة
1.25 مليار دولار لإسقاط مصر.. مصطفى بكري يفضح تمويل جماعة الإخوان
ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة.. هل فاتتك بأذان المغرب؟.. لديك فرصتان
كنت قاصد خدش الحياء عشان الفلوس.. اعتراف صادم من طليق هدير عبد الرازق
مصطفى بكري لـ نتنياهو: لن تسمح بالتهجير.. وفكر في كلام اللواء خالد مجاور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني يعود إلى بورتسودان بعد انتهاء زيارته للقاهرة

رئيس الوزراء السوداني يعود إلى بورتسودان
رئيس الوزراء السوداني يعود إلى بورتسودان
ناصر السيد

عاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، اليوم الجمعة إلى بلاده بعد انتهاء زيارته إلى القاهرة التي استغرقت يومين، وهي الزيارة الأولى منذ توليه منصبه.

رئيس الوزراء السوداني يعود إلى بورتسودان

وكان في استقبال رئيس الوزراء السوداني لدى وصوله إلى مطار بورتسودان وزيرا المالية الدكتور جبريل إبراهيم، والصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، وعدد من المسؤولين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وفي هذا السياق، كشف وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني خالد الإعيسر، أن الزيارة كانت ناجحة وحققت أهدافها، مشيرا إلى أنها شملت عددا من اللقاءات المهمة والفعاليات والاجتماعات، ومؤكدا أن للزيارة ما بعدها، وأنها جاءت في توقيت مناسب.

أهداف زيارة إدريس إلى القاهرة

وأضاف وزير الإعلام السوداني أن الوفد برئاسة الدكتور كامل إدريس أجرى مباحثات مشتركة مع الجانب المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها قضية مياه النيل، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على الدولة السودانية وتحصينها من الخروقات الإقليمية والدولية.

وأوضح الإعيسر أن الدكتور كامل إدريس التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، من بينهم وزراء الخارجية والثقافة والسياحة، إلى جانب عدد من المسؤولين، مبينا أن اللقاءات كانت مثمرة. 

وأكد أن القيادة المصرية عبرت عن حماس كبير وتأييد واضح للقضايا السودانية، وأن الوفد لمس خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مدى جدية مصر في دعم قضايا وهموم الشعب السوداني.

المباحثات المصرية السودانية

وأشار إلى أن المباحثات المشتركة بين الجانبين أسفرت عن عدد من الاتفاقات المهمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الجالية السودانية في مجالات التعليم والإقامة، إلى جانب دعم مشروعات السودان إقليمياً ودولياً. كما تناولت المباحثات قضية الربط الكهربائي وسبل التعاون في هذا المجال.

وبين الإعيسر أن الزيارة شملت أيضاً لقاءً مع عدد من النخب السودانية في دار السفارة، تم خلاله التباحث حول قضايا الجالية، كما التقى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بعدد من الإعلاميين السودانيين، وجرى التباحث حول كيفية التعاون المشترك لخدمة المشروع الوطني السوداني وقضايا الجالية في الخارج.

رئيس الوزراء السوداني بورتسودان الدكتور كامل إدريس كامل إدريس جبريل إبراهيم الحفاظ على الدولة السودانية مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

ترشيحاتنا

سعر اليورو

سعر اليورو مساء اليوم 8-8-2025

سعر الذهب

تراجع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يصل إلى 4610 جنيهات

خلال جلسة المزاد

الإسكان: طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية للبيع بالنوبارية الجديدة والشروق

بالصور

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد